Евро на межбанке подбирается к 11

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9515/7,9585, к 12:00 цены снизились 7,9490/7,9545 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2680/82, к 12:00 сузился спрэд 0,2680/81. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 29,6795 (+0,0710).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3696/98, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,8900/10,9055, к 12:00 цены ушли вверх 10,9015/10,9150.