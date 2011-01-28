Из Украины выдворен владелец стрип-клуба - в США его посадят на 65 лет

Из Украины выдворен 55-летний американский гражданин Вениамин ГОНИКМАН, который по линии Интерпола разыскивался правоохранительными органами США за совершение тяжких преступлений, таких как торговля людьми, отмывание денежных средств, вымогательство и тому подобное.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Для отбывания наказания он в сопровождении сотрудников ФБР вылетел рейсовым самолетом из аэропорта «Борисполь» в Нью-Йорк.

Как отмечают в ГУБОП, по сообщениям некоторых Интернет-изданий В.ГОНИКМАН занимает четвертую позицию в десятке наиболее разыскиваемых Соединенными Штатами нелегалов.

Установлено, что в 90-х годах в Киеве этот гражданин был осужден за развращение несовершеннолетних. После освобождения он эмигрировал в США, а впоследствии получил гражданство этой страны. Там этот человек вместе с другими лицами создал фирму, которая служила прикрытием для операций по торговле людьми. Они контрабандным путем доставляли женщин в США, отбирали у них паспорта и грубо издевались над ними и эксплуатировали.

Также, по информации правоохранителей, этот фигурант обвиняется и в Греции - в преступлениях, связанных со взрывными устройствами.

В 2006 году полиция США объявила «бизнесмена» в розыск, после чего он сбежал в Украину, незаконно получил украинский паспорт и открыл в Киеве стрип-клуб.

Однако на днях по материалам проверки ГУМВД Украины в городе Киеве было отменено решение о приобретении В.ГОНИКМАНОМ гражданства Украины из-за обмана, предоставления заведомо ложных сведений, сокрытие факта совершения преступлений и розыска правоохранительными органами США.

В США за тяжкие преступления он заочно приговорен к 65 годам заключения, подчеркнули в ГУБОП.