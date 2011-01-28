Эстонцу государство заплатило 100 тысяч евро за сокровище викингов

В Эстонии кладоискатель, который обнаружил сокровища викингов, получил от государства награду в 100 тыс. евро.

Как передает ТСН, житель Эстонии 16 августа 2010 нашел на бывшем колхозном поле вблизи поселка Раазику клад. Он содержал 1 тыс. 329 серебряных монет и 9 серебряных предметов и был закопан в землю, вероятно, викингами в начале 1060 годов. Там же были обнаружены и остатки глиняного горшка, что позволило археологам допустить, что клад был найден полностью.

Большая часть найденных монет были отчеканены на территории современной Германии. Там же были монеты из Англии, Дании, Швеции, Аравии и Венгрии, а также из Италии и Богемии. Кладоискатель и хозяин земли решили не скрывать находку, а передали ее государству, за что и была выплачена награда.

Раазикусский клад не единственная ценная находка, обнаруженная в Эстонии за последнее время. Так, в 2007 году на острове Сааремаа был также найден клад, за который выплатили свыше 32 тыс. евро.