Тимошенко объяснила, почему Янукович зря ездил в Давос

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что участие Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Международном экономическом форуме в Давосе не принесет пользы экономике Украины.

"Украине сегодня не доверяют, и поездка ЯНУКОВИЧА в Давос - это, по сути, выбрасывание денег на ветер, потому что его авторитета нет для того, чтобы привлекать в Украину инвестиции на таких форумах, как Давос", - сообщает ее официальный сайт.

Лидер партии "Батькивщина" напомнила, что экономическая политика нынешнего правительства, подконтрольного Президенту, привела к снижению рейтинга Украины в международных оценках.

"Президент Украины поехал в Давос на фоне такой беспрецедентной коррупции, которая происходит в Украине, на фоне того, что ключевые международные агентства снизили Украине рейтинг экономических свобод на 12 позиций, и сейчас Украина заняла последнее место в Европе и одно из последних мест в мире. Он поехал в Давос на фоне того, что, по сравнению с последним докризисным 2008 годом, иностранные инвестиции в украинскую экономику снизились более чем в два раза. Это говорит о том, что в Украине уничтожены последние экономические свободы - последние условия для внесения инвестиций, в том числе крупными международными компаниями", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера в Давосе в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ, Президент Украины выразил удовлетворение уровнем партнерских отношений с ЕБРР и заявил об инициировании еще 21 реформы в разных сферах жизни Украины; во время ланча от имени правительства Австрии и Организации экономического сотрудничества и развития выступил с инициативой провести в Киеве в 2012 году региональный саммит Всемирного экономического форума; обсудил актуальные вопросы углубления сотрудничества между государствами на встрече с президентом Швейцарской Конфедерации Мишелин КАЛЬМИ-РЕЙ; встретился со специальным представителем Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций принцем ЭНДРЮ.