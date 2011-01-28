Эксперт: Укртелеком можно будет перепродать в 2-3 раза дороже

«Укртелеком» может быть перепродан через пару лет после его приватизации в два-три раза дороже той цены, по которой он будет приватизирован. Об этом УНИАН сообщил управляющий партнер финансовой компании «Капитал Таймс» Эрик НАЙМАН.

По его словам, цена возможной будущей перепродажи этого телекоммуникационного предприятия напрямую будет зависеть от тех шагов по его реструктуризации, которые предпримут его будущие собственники. «Цена будет соответствовать тому состоянию, в котором на момент продажи будет пребывать данное предприятие», - отметил Э.НАЙМАН.

Он также сообщил, что, скорее всего, реализационная цена приватизируемого пакета акций «Укртелекома» будет находиться где-то на уровне 12 млрд. грн. По его словам, данная цена могла бы быть выше в случае, если бы Фонд государственного имущества серьезно подошел бы к подготовке подобного конкурса.

Как отметил эксперт, подготовка к продаже такого класса объекта должна была бы занять у ФГИУ от 6 до 12 месяцев, при этом конкурс следовало бы проводить без ограничительных условий.

Э.НАЙМАН также не исключил, что возможный покупатель госпакета акций предприятия может действовать не только в своих интересах или интересах украинских инвесторов, но и совершить приобретение «Укртелекома» в интересах российских компаний, как частных, так и государственных.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Компания "ЭСУ" (ESU), являющаяся дочерним предприятием австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC, единственная подала заявку на конкурс по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком".

Поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам управляющего партнера компании EPIC Петера ГОЛДШАЙДЕРА (Peter Goldscheider), инвестор готов пойти на серьезные инвестиции в развитие компании для того, чтобы провести полномасштабную реструктуризацию деятельности оператора. При этом он отметил, что основной целью компании, как финансового инвестора, является реструктуризация компании для дальнейшей перепродажи.