Как застраховать озимую пшеницу?

«Райффайзен Банк Аваль» при поддержке Международной финансовой корпорации (МФК, группа Всемирного банка) и совместно со страховыми компаниями - партнерами банка реализовали пилотный проект по разработке и внедрению продукта «Страхование посевов и будущего урожая озимой пшеницы на весь период выращивания».

Как сказала на пресс-конференции в УНИАН глава представительства МФК в Украине Елена ВОЛОШИНА, аграрное страхование - важный инструмент развития аграрной отрасти Украины. Он отметила большой потенциал Украины как крупного производителя сельскохозяйственной продукции, объемы производства которой при правильной государственной политике могут вырасти вдвое.

По словам руководителя Программы МФК «Развитие агрострахования и агрофинансирования в Украине» Гари РОШЕ, пилотный проект, реализованный с «Райффайзен Банк Аваль», базируется на собранном МФК международном опыте и ориентирован на формирование в Украине благоприятных условий для развития в Украине страхования сельскохозяйственных рисков с учетом потребностей аграриев. Данный страховой продукт создавался МФК с привлечением международных экспертов и с учетом опыта стран - лидеров агрострахования (Канады, США, Испании). Он также сообщил, что в текущем году планируется разработать еще 5 страховых продуктов и еще три - в 2012 году.

Программа страхования адаптирована «Райффайзен Банк Аваль» с учетом потребностей клиентов, также доработаны условия стандартного договора страхования совместно с квалифицированными агрономами, агропартнерами банка и экспертами привлеченных к проекту страховых компаний - СК «УНИКА», «Украинская пожарно-страховая компания» и СК «Универсальная».

Как сообщил заместитель председателя правления «Райффайзен Банк Аваль» Артур ИЛИЯВ, с осени 2010 года клиенты банка в 8 регионах страны получили возможность застраховать посевы и будущий урожай озимой пшеницы в рамках данного страхового продукта.

Он отметил, что работа с аграриями всегда была одним из основных направлений для банка, даже в период кризиса. Так доля кредитов аграриям в общем объеме кредитов, предоставленных банком юридическим лицам, на 1 января 2011 года составляла 17%.

По словам Г.РОШЕ, уже сегодня оценки проекта аграриями говорят об его успешности. Так разработанный МФК страховой продукт обеспечивает мультирисковую страховую защиту от погодных и других рисков на весь цикл выращивания озимой пшеницы - от посева до сбора урожая.

Он также отметил, что сегодня агрострахование в Украине нуждается в поддержке со стороны государства. Так необходимо провести существенное усовершенствование законодательства в данной сфере, возобновить субсидирование для компенсации части страхового платежа, выделить агрострахование в отдельный вид, а также разработать стратегию его развития в Украине на перспективу.