Кабмин освободил от земельного налога шесть киностудий (список)

Кабинет министров Украины утвердил перечень субъектов кинематографии (производителей национальных фильмов), которые до 1 января 2016 г. освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки, которые используются для обеспечения производства национальных фильмов.

Соответствующее постановление от 26 января № 48 размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, Национальная киностудия художественных фильмов имени А.Довженко, Национальный центр А.Довженко, Национальная кинематека Украины, Одесская киностудия, Украинская студия хроникально-документальных фильмов и студия телевизионных фильмов “Укртелефильм” освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки в соответствии с пунктом 3 подраздела 6 раздела XX “Переходные положения” Налогового кодекса.

Кроме того, правительство поручило Государственному агентству по вопросам кино и Государственному комитету телевидения и радиовещания обеспечить контроль над использованием субъектами кинематографии, включенными в утвержденный этим постановлением перечень, земельные участки с учетом указанных переходных положений Налогового кодекса, и в случае потребности подать Кабмину предложения по внесению соответствующих изменений в отмеченный перечень.