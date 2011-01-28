Кабмин реорганизовал институт в академию

Кабинет министров Украины образовал Одесскую государственную академию технического регулирования и качества.

Соответствующее распоряжение от 26 января № 57-р размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, Одесская государственная академия технического регулирования и качества создана на базе Одесского государственного института измерительной техники, который реорганизуется путем преобразования по предложению Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Распоряжением предусмотрено, что расходы, связанные с образованием Одесской государственной академии технического регулирования и качества, будут осуществлены в пределах средств, предусмотренных Министерству образования и науки, молодежи и спорта для подготовки кадров.

Студенты Одесского государственного института измерительной техники продолжат обучение в Одесской государственной академии технического регулирования и качества.