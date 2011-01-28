Во Львове обнаружено казино в подвале

В подпольном казино, обнаруженном во Львове, сотрудники правоохранительных органов изъяли 52 игровых автомата стоимостью более 2,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, подпольное казино размещалось в подвале одного из домов во Львове, где когда-то был магазин. Потом помещение сдали в аренду. Новые хозяева сделали ремонт и оборудовали в подвале казино. При входе в здание были установлены сверхсовременные видеокамеры.

«Правда, попасть сюда мог не каждый. Заведение действовало в условиях строгой конспирации. О своем визите клиенты должны были сообщать предварительно. Кроме того, они еще и проходили так называемый «фейс-контроль»: администратор или владелец казино должны были знать клиента в лицо. Только тогда его пускали в помещение», - рассказал заместитель руководителя отдела Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью Львовской области Михаил ТЕСЛЯ.

Поэтому, по его словам, милиционерам нелегко было узнать об этой ячейке игорного бизнеса и устроить на нее «облаву».

«Во время проверки в помещении казино было обнаружено и изъято 52 игровых автомата, включая электронную рулетку, на общую сумму более двух с половиной миллионов гривен», - заявил М.ТЕСЛЯ.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело за занятие запрещенными видами деятельности.