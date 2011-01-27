СБУ ищет водителей, проезжавших мимо взрывов в Макеевке

Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области просит откликнуться водителей, которые были очевидцами взрывов в Макеевке 20 января 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе облуправления СБУ.

Согласно сообщению, сегодня облуправление СБУ в Донецкой области разослало в региональные СМИ обращение к водителям транспортных средств, которые стали очевидцами взрывов возле торгового центра Golden Plaza и административного здания ГП «Макеевуголь» в Макеевке, с просьбой «связаться с представителями облуправления СБУ» по телефонам в Донецке (062) 337-25-51, (062) 332-61-23, а также мобильному телефону (067) 624-72-23.

В обращении указывается, что оно распространено «в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту взрывов в г. Макеевке Донецкой области 20 января 2011 года».

В пресс-секторе облуправления СБУ также попросили журналистов публиковать этот текст сообщения «периодически, то есть, более одного раза и более чем один день».