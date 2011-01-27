В Киеве с 1 марта подорожает холодная вода

Тарифы на холодную воду и водоотвод в Киеве повысят с 1 марта на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

На вопрос журналистов, насколько повысятся тарифы на холодную воду и водоотвод, согласно постановлению НКРЭ, А.МАЗУРЧАК ответил: «Это приблизительно на 30 копеек, на 10%. Завтра появится распоряжение. Будет вводиться с 1 марта».

По его словам, в связи с введением новых тарифов возникнет также разница приблизительно на сумму около 200 млн. грн.

На вопрос, будет ли эту сумму выплачивать городской бюджет, О.Мазурчак сказал, что столичная власть намеревается обратиться в Кабинет министров.

«Эта сумма не предусмотрена сейчас в городском бюджете. И мы будем обращаться с просьбой к Кабинету министров учесть эту сумму как разницу в тарифе из госбюджета и за январь, и за февраль, то есть за два месяца», - сказал он.

АМАЗУРЧАК объяснил, что столичная власть рассчитывает на удовлетворение этого предложения, потому что механизм введения новых тарифов «должен был вводиться прямого действия».

По его словам, если НКРЭ устанавливает тариф, то он должен применяться с момента установления по всей территории страны.

В то же время, А.МАЗУРЧАК отметил, что городская власть должна принять свое решение, на которое необходимо время, то есть введение новых тарифов нуждается в обсуждении, опубликовании, а на это нужно около месяца. «И выходит, что мы можем вводить только через месяц», - сказал он.

Со своей стороны, начальник Главного управления по ценовой политике КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что тарифы на холодную воду и водоотвод так же будут утверждены, как и тарифы на отопление и горячую воду, то есть будут двухуровневыми, с учетом даты проплаты - до 20-го числа или после 20-го числа месяца.