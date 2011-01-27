Прокуратура задержала бывшего директора Львовугля

Органами прокуратуры Львовской области задержан бывший директор ГП «Львовуголь», действия которого причинили тяжкие последствия государственному бюджету Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратурой Сокальского района Львовской области расследуется уголовное дело, возбужденное против бывшего генерального директора ГП «Львовуголь» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

В ходе расследования упомянутого уголовного дела 26 января был задержан бывший генеральный директор ГП «Львовуголь», который незаконно использовал средства предприятия, которые находились в налоговой закладной, чем причинил тяжкие последствия государственному бюджету.

Следствие по уголовному делу продолжается.