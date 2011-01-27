В Генпрокуратуру на допрос привезли Корнийчука

Сотрудники милиции привезли на очередной допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, Е.КОРНИЙЧУКА привезли на допрос в то же помещение в 15.05, где сейчас на допросе находится лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО.

Е.КОРНИЙЧУКА доставили в управление три сотрудника милиции. Из автомобиля Е.КОРНИЙЧУК вышел в наручниках, и, не задерживаясь, под сопровождением правоохранителей, зашел в помещение ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря, он содержится в Подольском изоляторе временного содержания.

30 декабря Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.