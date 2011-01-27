Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и члены Кабинета министров в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры приняли участие в заупокойном молебне в память о жертвах Холокоста и Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии Н.АЗАРОВ сказал: «Сегодня День памяти жертв Холокоста. Мы – руководство, правительство – сегодня специально приехали, чтобы отдать дань памяти жертвам этой бесчеловечной акции уничтожения людей не только еврейского происхождения, но и всех, кто погиб в годы Второй мировой войны».

Премьер отметил необходимость помнить об этих трагических событиях и делать все, чтобы такие трагедии в истории человечества больше никогда не повторялись. «Эти националистические, фашистские теории не только не имеют права на существование, но и должны государством выкорчевываться со всеми принятыми в государстве цивилизованными методами и средствами», - сказал он.

Н.АЗАРОВ попросил всех зажечь сегодня свечи в память о жертвах Холокоста и Второй мировой войны.