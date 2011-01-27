Азаров вступился за украинский язык

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ должен отреагировать на некорректное высказывание инспектора Одесского городского управления ГАИ об украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Министр внутренних дел должен дать соответствующую оценку и сделать выводы в рамках той воспитательной работы, которая проводится в Министерстве внутренних дел», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 22 января инспектор Одесского горуправления ГАИ Олександр ШВЕЦ при исполнении своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячью мову".