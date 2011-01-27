Сегодня в Одессе - похороны Яблонской

Посольство Украины в РФ обеспечило транспортировку тела украинки Анны Машутиной, погибшей в результате теракта в московском аэропорту «Домодедово».

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в России.

«Вчера вечером гроб с телом погибшей доставили самолетом в Одессу», - сказал собеседник агентства.

По его словам, всю юридическую поддержку оказало консульство, а непосредственно транспортировка тела было оплачено из бюджета Министества иностранных дел Украины.

По информации дипломата, сегодня в Одессе пройдут похороны А.Машутиной.

Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 мск в аэропорту «Домодедово» прозвучал взрыв. В результате взрыва погибли 35 человек, 168 человек были ранены.

Среди погибших - гражданка Украины, драматург Анна Машутина (Яблонская).

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.