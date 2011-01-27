Сегодня в Одессе - похороны Яблонской
10:35, 27 января 2011Общество
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Гроб с телом доставили вчера
|Анна Яблонская
Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в России.
«Вчера вечером гроб с телом погибшей доставили самолетом в Одессу», - сказал собеседник агентства.
По его словам, всю юридическую поддержку оказало консульство, а непосредственно транспортировка тела было оплачено из бюджета Министества иностранных дел Украины.
По информации дипломата, сегодня в Одессе пройдут похороны А.Машутиной.
Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 мск в аэропорту «Домодедово» прозвучал взрыв. В результате взрыва погибли 35 человек, 168 человек были ранены.
Среди погибших - гражданка Украины, драматург Анна Машутина (Яблонская).
По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.
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