Табачник: в Москве будут две украинские библиотеки

Украина инициирует создание в Москве полноценной библиотеки украинской литературы при Национальном культурном центре посольства Украины в РФ на Арбате, сообщил министр образования, науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник по результатам заседания украинской части подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества украинско-российской межгоскомиссии.

"С этой инициативой мы будем обращаться к президенту Украины Виктору Януковичу. Соответствующие документы подготовлены министерством иностранных дел и министерством образования, науки, молодежи и спорта", - приводит его слова РИА "Новости".

Табачник добавил, что библиотека украинской литературы в Москве работает в обычном режиме.

Он также отметил, что не видит противоречий в одновременной работе украинской библиотеки, которая финансируется правительством Москвы, и будущей библиотеки при украинском посольстве.

МИД Украины в январе принял решение создать новый библиотечный центр украинской литературы путем пополнения фондов существующей информационно-справочной библиотеки при Культурном центре Украины в Москве.