В Одесской мэрии планируется сократить почти 400 служащих

В Одесской мэрии планируется сокращение почти 400 служащих и ликвидация 6 управлений и служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на экстренном совещании депутатов горсовета, которое созвал мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ.

По словам А.КОСТУСЕВА, оптимизация управления городом, в том числе сокращение штата и численности управлений и служб, является актуальнейшим вопросом городского совета.

«Главная цель админреформы, - подчеркнул, в частности, А.КОСТУСЕВ, - оптимизация системы управления: если не осуществить ее сейчас, то в ноябре-декабре у Одесского горсовета просто не будет денег, чтобы выплатить сотрудникам зарплату».

Сославшись на опыт рачительного хозяйствования Донецкой мэрии, городской председатель обратился к депутатам, большинство которых входят во фракцию Партии регионов, с призывом «экономить каждую копейку».

В свою очередь первый вице-мэр Сергей ЧЕРНЕНКО, возглавляющий рабочую группу по оптимизации управления, отметил, что «экономия средств уже заложена в принятом горбюджете-2011. Если в минувшем 2010 году на содержание структур городского самоуправления было выделено 94 млн. грн., то на январской сессии 2011 года - только 75 млн. грн.».

На ближайшей сессии, акцентировал С.ЧЕРНЕНКО, надлежит обсудить и утвердить пакет разработанных документов, которыми предусматривается сокращение почти 400 служащих, будет также ликвидировано 6 из 35 городских управлений и служб. Из 1 тис. 806 нынешних должностных лиц останутся после сокращения штата не более 1 тыс. 434 служащих.

На совещании согласованы проекты решений во исполнение намеченного курса на экономию денежных ресурсов и пополнения горбюджета-2011. В частности, об установлении туристического сбора, а также сборов за места для парковки транспортных средств, ведение некоторых видов предпринимательской деятельности и других проектов, соответствующих новому налоговому законодательству.