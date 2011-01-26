Пилоты морской авиабригады теперь летают втрое больше

С начала учебного года (с 1 декабря 2010 года) налет экипажей Сакской морской авиационной бригады Военно-морских сил Вооруженных сил Украины увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Командования украинских ВМС, увеличение часов налета стало возможным в результате улучшения обеспечения соединения горюче-смазочными материалами, а также более ритмичного финансирования ремонтно-восстановительных работ авиатехники.

По информации заместителя начальника управления морской авиации Командования ВМС Украины полковника Андрея ОРЛОВА, очередная летная смена состоялась сегодня ночью. Задания выполняли экипажи самолетов Ан-26, Бе-12 и вертолета Ка-27. Целью мероприятия было повышение летных навыков экипажей бригады, подготовка вертолетчиков к осуществлению посадки на корабль, отработка пилотами определенных заданий в сложных метеоусловиях, в частности, выполнение полетов и заход на посадку с помощью приборов. В ближайшие дни авиаторы бригады также планируют провести полеты.

В целом, в текущем учебном году личным составом Сакской морской авиационной бригады уже проведено 5 летных смен и три обеспечения выхода кораблей в море, во время которых морские летчики осуществили противолодочную охрану и оборону, освещение надводной и подводной обстановки, выполнили поисково-спасательные задания.