Табачник наградил победителей конкурса "Я горжусь тем, что я украинец!"

Победителей всеукраинского конкурса студенческих и ученических творческих работ «Я горжусь тем, что я украинец!», организатором которого выступила всеукраинская молодежная гражданская организация «Молодые регионы», поздравил и наградил грамотами и Apple iPаd министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации «Молодые регионы» победителями стали Вера ПУСТОВАЛОВА из Харькова за новеллу «Моя Украина: кадр за кадром», Алена СИВКОВА из Днепропетровска и Ульяна БУДНИК из Ивано-Франковска.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что «главной целью конкурса, в котором приняли участие представители всех 27 регионов Украины, было продемонстрировать уровень свободного мышления и креативность всех участников”. “Я думаю, что независимо от того, кто стал победителем, они все продемонстрировали лучшие результаты», – заметил министр.

Председатель ВМГО «Молодые регионы», народный депутат Украины Андрей ПИНЧУК (фракция Партии регионов) отметил, что на конкурс «мы получили 464 работы из всех регионов Украины, а в финальный этап попали 27 самых талантливых участников”. Он отметил, что стоит “гордиться тем, что мы украинцы”. “Это легко доказать в творчестве, только если действительно это чувствовать. В искренности украинской молодежи сомневаться невозможно», - считает А.ПИНЧУК.