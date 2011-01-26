Кабмин уволил своих представителей в ВР, КСУ и КГГА
19:48, 26 января 2011Общество
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Распоряжения на официальном сайте
Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 26 января № 52-р освободил Ивана ТКАЛЕНКО от должности представителя правительства в Верховной Раде в связи с переходом на другую работу.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Также правительство своим распоряжением № 54-р освободило Владимира ВОЗНЮКА от должности постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Конституционном Суде Украины в связи с переходом на другую работу, а распоряжением № 55-р освободило Николая БЕЛОБЛОЦКОГО от исполнения обязанностей представителя Кабинета Министров Украины в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации.
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