Турция поможет крымским татарам

Турция продолжит программу оказания помощи в приобретении или строительстве жилья для репатриантов, начатую при бывшем Президенте страны Сулеймане Демиреле, а также приложит усилия для увеличения в Крыму школ с обучением на крымско-татарском языке.

Такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Турции Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА с лидером меджлиса крымских татар Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-служба меджлиса.

В частности, Р.ЭРДОГАН поручил президенту Турецкого агентства международного сотрудничества и развития (TІKA) принять меры, чтобы к 1 сентября была сдана в эксплуатацию недостроенная школа в микрорайоне Фонтаны в Симферополе, для завершения которой требуется 27 млн. грн., а также выполнить основные работы по строительству школы в Бахчисарае.

«Президент TIKA Мусса КУЛАКЛЫКАЯ заверил премьер-министра, что поручение будет непременно выполнено, если не будет каких-либо препятствий со стороны украинских властей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Турции 24-25 января находился с официальным визитом в Киеве.