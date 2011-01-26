Порулить Укрнафтой дадут англичанину?

Наиболее вероятным претендентом на должность председателя правления крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» является англичанин.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в комментарии газете «Дело».

По его словам, 5 февраля на рассмотрение Кабинета министров Украины будут поданы кандидатуры на пост главы «Укрнафты».

«Компания, которую мы наняли для подбора топ-менеджмента в «Укрнафту», готовит нам свои предложения», - сказал он.

На вопрос о том, будут ли среди кандидатов россияне, Ю.БОЙКО ответил: «Я не уверен, что там есть россияне, но в телефонном разговоре они отметили, что наиболее вероятный претендент среди всех кандидатов – англичанин».

Как сообщал УНИАН, 19 января т.г. на заседании правительства премьер-министр Николай АЗАРОВ потребовал от профильного министра кадровых решений, в частности – смену руководства «Укрнафты».

После этого Ю.БОЙКО сообщил, что миноритарные акционеры «Укрнафты» согласны сменить менеджмент компании на собрании 25 февраля 2011 г.

Напомним, в повестку дня собрания акционеров «Укрнафты», назначенного на 25 февраля 2011 г., включен вопрос об отзыве и избрании председателя правления компании. Также акционеры намерены рассмотреть вопрос о распределении прибыли и порядке и сроках выплаты дивидендов по итогам деятельности в 2010 г. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с дематериализацией акцией и переименованием «Укрнафты» в публичное акционерное общество.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 70% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».