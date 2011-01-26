Прокуратура передумала бороться за Лугансктепловоз

Прокуратура г. Киева отозвала свою кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 декабря 2010 года, подтвердившего законность приватизации 76,001% акций Холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, Кабинет министров Украины принял распоряжение от 21 июля 2010 г. с изменениями от 15 декабря 2010 г. относительно прекращения взаимных обязательств между Фондом госимущества Украины и покупателем «Лугансктепловоза» - ЗАО «УК« Брянский машиностроительный завод » путем проведения взаимозачета по договорным обязательствам и заключения между сторонами мирового соглашения.

«Поскольку прокуратуре г. Киева стало известно о наличии указанных обстоятельств после подачи кассационной жалобы на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 декабря 2010 г., кассация была отозвана», - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в правительстве, ранее прокуратура направила кассационную жалобу на решение Киевского хозяйственного апелляционного суда, которым он удовлетворил апелляцию Фонда государственного имущества и тем самым подтвердил законность приватизации 76,001% акций ХК «Лугансктепловоз». Таким образом, по информации источника, была приостановлена передача госпакета акций «Лугансктепловоза» его покупателю - управляющей компании «Брянский машзавод».

Справка УНИАН. Киевский хозяйственный апелляционный суд в декабре 2010 года удовлетворил апелляцию управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций Холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Решение Хозяйственного суда Киева было принято по иску Фонда госимущества от 8 октября 2010 г. относительно расторжения договора купли-продажи «Лугансктепловоза». Причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.