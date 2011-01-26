На «Привозе» задержали двух взяточников

В Одессе сотрудниками Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Одесской области задержаны двое должностных лиц лаборатории санитарно-ветеринарной медицины продовольственного рынка «Привоз», получившие от предпринимателей 523 взятки на 200 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей облУВД, уточнив, что «работники этой лаборатории - 38-летняя врач и 34-летняя лаборант - свыше полугода находились под наблюдением оперативных работников Управления ГСБЭП, не подозревая об этом».

В частности, «задокументировано вымогание и получение работниками лаборатории взяток от предпринимателей, занимающихся реализацией рыбной продукции на рынке, за выдачу «экспертных выводов», необходимых для легальной торговли. Требуя 50-100 грн. за каждый такой «экспертный вывод» или продление срока их действия, каждая из взяточниц получала ежедневно по 400 грн.».

В отношении задержанных прокуратурой Одессы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество). Ведется следствие.