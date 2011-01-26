Азаров: с 1 марта НДС возмещается автоматически

Налоговая служба Украины с 1 марта будет готова осуществлять возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в автоматическом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с немецкими бизнесменами.

Он подчеркнул, что у компаний, изъявивших желание получать возмещение НДС в такой форме, не будет никаких проблем.

«Для тех компаний, которые готовы работать в режиме открытости и максимальной прозрачности, налоговые службы готовы буквально с 1 марта в автоматическом режиме возмещать НДС», – сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций против налоговых служб за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

По словам вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, «вводится режим автоматического возмещения НДС. На 23-й день после представления декларации вам должны вернуть НДС. Нет – включается штрафная санкция на налоговую администрацию – 120% ставки Национального банка Украины».