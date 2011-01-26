Пенсионная реформа не приведет к росту безработицы

Введение пенсионной реформы не приведет к росту уровня безработицы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время круглого стола заявил директор Государственной службы занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ.

«Резкого - и вообще как такового - роста безработицы в связи с введением пенсионной реформы не произойдет», - сказал он.

В.ГАЛИЦКИЙ отметил, что на сегодня основным «демографическим трендом в стране все-таки остается старение населения». А увеличение пенсионного возраста, по его словам, также не будет иметь особого влияния на сокращение численности занятого населения в стране.