Пенсионная реформа не приведет к росту безработицы
07:18, 26 января 2011Общество
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Объясняет директор Госслужбы занятости
Введение пенсионной реформы не приведет к росту уровня безработицы в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время круглого стола заявил директор Государственной службы занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ.
«Резкого - и вообще как такового - роста безработицы в связи с введением пенсионной реформы не произойдет», - сказал он.
В.ГАЛИЦКИЙ отметил, что на сегодня основным «демографическим трендом в стране все-таки остается старение населения». А увеличение пенсионного возраста, по его словам, также не будет иметь особого влияния на сокращение численности занятого населения в стране.
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