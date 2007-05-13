На Дунае столкнулись два украинских судна

На Дунае столкнулись украинские сухогруз и баржа, пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 11 мая ниже порта Рени.

Сухогрузное судно «Мартін Лаціс» (флаг Украины, судовладелец - АСК «Укрречфлот», экипаж - 14 человек ) столкнулось с несамоходной сухогрузной баржей «П-3032», которую буксировал теплоход «Ржищів» (флаг Украины, судовладелец - «Укрречфлот», экипаж - 13 человек).

В результате столкновения «Мартін Лаціс» получил повреждение корпуса выше ватерлинии, водотечи нет, пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

Сухогрузная баржа получила повреждение корпуса, баржа осталась на плаву, людей на ней не было, угрозы окружающей среде нет.

Теплоход «Ржищів» снялся с якоря и с баржей на буксире направился в порт Рени, теплоход «Мартін Лаціс» также снялся с якоря и пошел в порт Вилково. 12 мая суда прибыли в указанные порты. Согласно правилам «ПРАМП», ситуация классифицируется как “инцидент”.

Для расследования столкновения создана комиссия во главе с капитаном Ренийского порта.

Координацию действий осуществлял Одесский морской координационный аварийно-спасательный центр МЧС.