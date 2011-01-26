Кабмин разрешил льготный ввоз 12 солнечных электростанций

Кабинет министров Украины разрешил ввоз в Украину 12 комплектов солнечных электростанций и одной ветроэлектростанции без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 24 января №36, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, в перечень энергосберегающего оборудования, освобождаемого от уплаты пошлины и НДС, включены 12 комплектов солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 25 МВт, а стоимость - 517 млн. евро.

Кроме того, правительство разрешило беспошлинный ввоз установки по производству поликремния солнечного качества Siemens стоимостью 103,9 млн. евро.

Также в перечень включена ветроэлектростанция в составе 23 ветроагрегатов установленной мощностью 57,5 МВт. Стоимость оборудования станции - 77,74 млн. евро.

Импортеры указанного выше оборудования в документе не уточняются.