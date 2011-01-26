Европейский суд дал Украине полгода

Европейский суд по правам человека продлил срок выполнения пилотного решения «Юрий Николаевич ИВАНОВ против Украины» на шесть месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Пилотным решением Европейского суда по правам человека «Юрий Николаевич ИВАНОВ против Украины» государство было обязано ввести эффективное средство юридической защиты (или комплекс таких средств), которое бы обеспечило адекватную и достаточную защиту от неисполнения или задержки в исполнении решения национального суда, за исполнение которого оно несет ответственность в соответствии с принципами, установленными практикой Европейского суда по правам человека. Во исполнение указанного решения Министерством юстиции был разработан проект Закона Украины «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда», который 14 января 2011 года правительством подан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Учитывая меры, принятые государством для исполнения указанного решения, по ходатайству Минюста Европейский суд по правам человека продлил срок выполнения пилотного решения до 15 июля 2011 года, о чем сообщил в письме от 21 января 2011 года.

Как сообщает Зеркало недели, украинец Юрий Иванов начал судиться еще десять лет назад, когда он, военнослужащий одной из частей Кировоградского гарнизона, уволился в запас по состоянию здоровья. Согласно закону, ему полагалась денежная компенсация за неиспользование военного имущества. На счету военной части денег не было, поэтому Юрий Николаевич эти средства не получил. Суд вынес решение в его пользу, но денег Иванов так и не дождался. Несколько лет продолжалась переписка бывшего военнослужащего с различными инстанциями. За это время средства, подлежащие к выплате, обесценились. В конце концов в сентябре 2004 года Юрий Иванов обратился в Европейский суд, где его интересы представлял юрист Игорь Погасий.

Решение, вынесенное через пять с лишним лет, предусматривает полную компенсацию истцу материального и морального ущерба, но касается не только его одного. Европейский суд констатировал, что случаи, аналогичные делу Иванова, составляют большую часть обращений украинцев. В течение года Украина обязана устранить недостатки законодательства, порождающие подобные ситуации. Работы здесь немало. Как подчеркнул Игорь Погасий, в украинском законодательстве отсутствует норма, которая бы разрешала гражданину обращаться в суд в случае невыполнения предыдущего судебного решения. У нас не прецедентная система права, поэтому в каждом конкретном случае выносятся отдельные решения, причем зачастую противоположные.

Конечно, причиной невыполнения львиной доли таких решений является нехватка бюджетных средств. Но ведь изыскать их — исключительно дело государства, поэтому Европейский суд констатировал, что именно государство, бездействуя в аналогичных случаях, повинно в массовых нарушениях прав человека. С целью вынудить Украину коренным образом изменить сложившуюся ситуацию и было принято пилотное решение.

См. также Страсбургский суд: Украина нарушает Конвенцию о защите прав человека