Страсбургский суд: Украина нарушает Конвенцию о защите прав человека

Украина направила проект Закона «О гарантиях государства по выполнению решений суда» на ознакомление в Комитет министров Совета Европы. Об этом сообщила Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

Документ предлагает новую процедуру выполнения судебных решений в отношении органов власти. Согласно проекту, взыскание с государственных учреждений будет максимально упрощено, будет длиться не более 9 месяцев, а в случае нарушения этого срока предусмотрена компенсация для истца.

Впрочем, украинские законодатели выразили сомнение в том, что обновление законодательства улучшит в Украине ситуацию с выполнением решений Европейского суда по правам человека.

Европейский суд признал нарушение Украиной ее обязательств по Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Нарушения заключаются в систематическом невыполнении судебных решений национальных судов, за которые государство несет ответственность. Нарушением было признано и отсутствие в украинском законодательстве эффективных средств юридической защиты от такого невыполнения. Поэтому правительством был разработан законопроект о гарантиях выполнения судебных решений. Ведь решения самого Страсбурзского суда в Украине выполняются разве что за исключением одного или двух дел, заявила Радио Свобода Валерия Лутковска.

«Если дело никак не связано с деньгами, с выплатами, но если человек должен получить свои, скажем, три тысячи евро, за то, что у него были плохие условия содержания и, скажем, он не обеспечена надлежащей медицинской помощью, то три тысячи евро он получает в любом случае. Даже, если содержится под стражей, даже в таком случае», – заверила Валерия Лутковская.

Впрочем, правозащитник Евгений Захаров отметил, что решения Европейского суда по правам человека касаются не только выплат компенсаций заявителям. Для выполнения этих решений должны быть устранены недостатки в работе государственных органов, которые не вписываются в нормы Конвенции о защите прав человека.

«Нужно принять меры, чтобы решение выполнять по существу, а не только в его части финансовой. Например, если было установлено Европейским судом, что какие-то доказательства вины заявителя по уголовному делу были получены незаконным путем, то нужно отменить все приговоры по его делу и пересмотреть ее заново. Это довольно туго у нас идет. Не хочет Верховный Суд выполнять решения Европейского суда», – отметил Захаров.

Исправить ситуацию, приняв еще один законодательный акт, не удастся, отмечает член парламентского комитета по вопросам правосудия, народный депутат от НУНС Юрий Кармазин.

«Если возможно такое, что не исполняются решения – это зависит от исполнительной власти. Есть пренебрежение вообще исполнением любых решений. Нет культуры исполнения. И проблема здесь не в законодательном регулировании. Законодательного обеспечения хватает. Никакие новые проекты не нужны для этого. Нужна просто иметь политическую волю и выполнять», – отмечает Юрий Кармазин.

Европейским судом по правам человека на протяжении 2010 года было принято 109 решений по Украины. Комитет министров Совета Европы держит на контроле их выполнение. А худшим следствием того, что государство не выполняет решения Страсбургского суда, может быть лишение ее членства в Совете Европы.