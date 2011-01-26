Захваченных пиратами украинцев везут в Сомали

Захваченный пиратами корабль направляется к берегам Сомали. 22 января в Индийском океане было совершено нападение на корабль MV Beluga Nomination, следовавший с Мальты в Южную Корею под флагом Антигуа и Барбуда.

В составе экипажа 12 человек - двое россиян, двое украинцев, семеро граждан Филиппин и поляк, исполнявший обязанности капитана, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. Сейчас корабль отклонился на запад от своего курса и идет к территории Сомали.

Известно, что пираты взломали дверь в центральный пункт управления судном, где укрылась команда, и захватили ее. Корабль принадлежит немецкой компании Beluga Fleet Management GmbH. Сообщается, что морские разбойники находились два дня на корабле с 22 по 24 января, и только тогда смогли открыть дверь с пунктом управления.

Представитель компании-оператора судна Нильс Штольберг подверг резкой критике силы Евросоюза по борьбе с пиратством ("Операции "Атланта").

По его словам, экипаж подал сигнал о помощи 22 января, однако два дня никто не пытался оказать ему помощь. Представители "Атланты" утверждают, что у них действительно не было возможности помочь кораблю, так как в момент нападения ближайшее судно охотников за пиратами находилось в 1 тыс. морских миль от места происшествия.