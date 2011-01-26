Азаров: вложим деньги в собственную нефтедобычу

Украина в 2011 году планирует купить в Сингапуре самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) для работы на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на встрече с немецкими бизнесменами.

«Мы будем вкладывать деньги в развитие нашего собственного нефтегазового комплекса. Вот уже в этом году в наших планах строительство платформы для бурения скважин на шельфе. Ведутся сейчас переговоры с Сингапуром по приобретению такой платформы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что переговоры, касающиеся разработки шельфа Черного моря, ведутся еще с рядом зарубежных компаний.

«Мы наверстываем потерянное время», – сказал глава правительства.