Во Львове поймали мужчину с самодельной бомбой

Во Львове сотрудники уголовного розыска Франковского райотдела милиции и бойцы спецподразделения «Беркут» задержали ранее судимого 52-летнего львовянина, который переносил взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, мужчина задержан на улице Федьковича, у него был выявлен и изъят «предмет, похожий на шарик размером 90 на 50 мм, обмотанный прозрачной липкой лентой, к которому прикреплен шнур».

Согласно заключению специалистов научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, «предмет содержит в себе огнепроводный шнур, капсюль-детонатор типа КД-8, детонирующий шнур и поражающие элементы в виде гвоздей, шурупов и представляет собой самодельное взрывное устройство».

Мужчина задержан, проводится расследование.