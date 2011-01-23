Похитители дизтоплива прикрывались «свиным» бизнесом

Милиция Ровенской области поймала «на горячем» и задержала три человека, которым инкриминируют похищение большого количества дизельного горючего путем несанкционированной врезки в нафтопродуктопровод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области. По имеющейся информации, свою преступную деятельность злоумышленники осуществляли в селе Гильча Здолбуновского района под видом предпринимательской деятельности по откорму свиней и разведению племенных поросят.

«Свиньи в данном случае имеют отношение к преступному бизнесу в том плане, что тоннель, который вырыли злоумышленники для того, чтобы добраться к продуктопроводу, заканчивался в сарае, где они выращивали свиней. «Свиной» бизнес был прикрытием преступной деятельности, поскольку в таком случае преступники могли беспрепятственно, средь бела дня заходить в это помещение, якобы занося сюда корм для свиней. А выносили отсюда, кроме мешков из-под корма, еще и заполненные дизтопливом бочки и другие емкости, которые сразу же грузили на автотранспорт и отправляли покупателям», - сообщили в милиции.

Во время задержания злоумышленники как раз закачивали в емкости очередную порцию похищенного горючего. Рядом с хлевом стоял автомобиль «Фольксваген LT 28». Осматривая грузовой бус, стражи порядка заметили две бочки - одну двухтонную, другую 200-литровую, которые были обложены мешками, наполненными кормом для свиней. В большую бочку злоумышленники через шланг заливали горючее.

Установлено, что все задержанные - жители Волынской области. Они и осуществили несанкционированную врезку в магистральный нафтопродуктопровод с целью разворовывания дизельного горючего. А развозом «корма», то есть нефтепродукта, занимался 22-летний Андрей, уроженец Днепропетровска.

По словам начальника отдела специальной милиции при УМВД Василия ДОВГОМЕЛИ, группа предварительно спланировала свои преступные намерения и под прикрытием деятельности фермерского хозяйства сделала отвод, где был спрятан шланг с манометром, который регулировал давление в трубе, чтобы у них не было перепадов. Злоумышленниками осуществлено три отбора нефтепродуктов. Изъято почти две тонны дизельного горючего. Что касается предыдущих краж, это станет известно позже в результате проведения следственных действий.

Чтобы найти место врезки в нефтепровод, специалистам пришлось работать до темна. Тоннель был вырыт почти на три метра в глубину длиной свыше 70 метров, который заканчивался в погребе сарая.

Сейчас проводится следствие. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), ответственность по которой предусмотрена в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Кроме того, в ходе проведения досудебного следствия будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 292 (повреждение магистральных нефте-, газо-продуктопроводов).