Взрывы в Макеевке: СБУ ищет двух подозреваемых (фоторобот)

Служба безопасности Украины разыскивает двое мужчин, которые подозреваются в совершении 20 января двух взрывов в Макеевке Донецкой области и обещает вознаграждение и анонимность информаторам.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении указаны приметы предполагаемых преступников. Это мужчины от 30 до 40 лет, у одного рост 170-175 см, телосложение среднее, не спортивное, он стройный, не сутулый и одет был в светлую кепку, темную куртку, темные перчатки, темные штаны, темную обувь. У другого рост 175-180 см; телосложение плотное, не спортивное, не сутулый, имеет выступающий живот, лицо круглое, одет был в темную вязаную шапку, светлую короткую куртку (возможно на молнии), под курткой на шее был светлый шарф, светлые брюки, темные туфли.

Второй подозреваемый имел при себе темную сумку на длинном ремне, одетую через голову с левой стороны, в руках пакет (возможно полиэтиленовый) светлого цвета.

В областном УВД обратились к населению с просьбой проявить бдительность и оказать содействие в поимке подозреваемых.

«Если Вы обладаете информацией, представляющей оперативный интерес, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 0-800-505-102; (0623) 22-04-05; (06232) 6-30-02; (0623) 22-35-35; (062) 332-61-23; 050-347-05-40 или 102. Вознаграждение и анонимность гарантируются!», - заключено в сообщении.

Также милиция предоставила фотороботы силуэтов подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, 20 января утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также были указаны механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.