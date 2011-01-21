Янукович требует раскрыть дело о взрывах в Макеевке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел совещание с руководителями силовых ведомств о мерах, предпринятых в связи со взрывами в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость усиления работы для раскрытия этих резонансных преступлений.

По данным пресс-службы, совещание проходило в Международном аэропорту «Борисполь» сразу по возвращении Президента на Родину из Японии, где он находился с визитом.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов никто не пострадал. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, которые известны в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.

В связи с событиями в Макеевке В.ЯНУКОВИЧ решил сократить свой визит в Японию.