Милиция задержала отправителя посылок с деталями минных взрывателей

В Никополе сотрудники милиции задержали 42-летнего мужчину, который 19 января отправил по адресам иностранцев из местного почтового отделения три посылки с деталями минных взрывателей военного образца времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

По данным милиции, задержанный, который нигде не работает, является так называемым „черным следопытом”. Он проводил раскопки и покупал на территории Украины с целью коллекционирования военное снаряжение времен Великой Отечественной войны. А с 2007 года начал реализовывать находки за денежное вознаграждение коллекционерам.

С апреля 2010 года „черный следопыт” с помощью «Интернета» знакомился с коллекционерами, и через один из сайтов предоставлял информацию о наличии у него военной амуниции и снаряжения, которое хранил по месту жительства.

Во время осмотра жилья задержанного изъяты предметы времен Великой Отечественной войны: 4 гранаты «Ф-1» без запалов; фугасная граната; минометная мина; патроны к разному стрелковому оружию; военные каски; составляющие части к разному оружию и боеприпасам; 300 граммов пороха.

Кроме этого, в квартире находилось большое количество картонных коробок и уже подготовленная к отправке посылка. По словам задержанного, все типичные предметы, которые находились в его жилье, деактивированы и представляют собой макеты для коллекционирования. По месту жительства мужчины изъят его компьютер с адресами коллекционеров, с которыми он общался.

Продолжается проверка.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве на одном из пунктов пересылки почты было выявлено несколько посылок, в которых находились составляющие части минных взрывателей военного образца времен ВОВ.

Обнаруженные устройства направлены для проведения экспертизы.