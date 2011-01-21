Могилев таки похоронит кредитные союзы?

Прослышав о намерениях Министерства внутренних дел Украины «похоронить» кредитные союзы, их вкладчики начали забирать свои деньги. Об этом пишет COMMENTS.UA

Причиной переполоха на рынке кредитных союзов стали слова главы МВД Анатолия МОГИЛЕВА во время выступления в Верховной Раде Украины: «Мы внесли предложение, чтобы кредитные союзы похоронили». Реакция на слова министра последовала незамедлительно. «Вкладчики кредитных союзов, напуганные непонятной перспективой кредитных учреждений, начали расторгать депозитные договоры», - сообщил председатель правления ОКС «Программа защиты вкладов» Иван ВИШНЕВСКИЙ.

Лавина звонков обрушилась и на Госфинуслуг. «Мы получаем массу обращений от клиентов кредитных союзов с просьбой вернуть вклады», - рассказали в комиссии. Если паника не утихнет, ее последствия могут стать роковыми для и без того ослабевшей кредитной отрасли. По данным Госфинуслуг, по итогам девяти месяцев 2010 года количество вкладчиков КС уменьшилось почти на 28%, а объем депозитов по системе сократился на 30%.

По информации небанковского регулятора, некоторые недобросовестные КС не смогли вернуть вклады почти 40 тыс. вкладчиков. Сумма безнадежной задолженности перед ними составляет порядка 1,5 млрд. грн. По оценкам небанковского регулятора, на данный момент к категории проблемных можно отнести около 30% действующих кредитных учреждений. При этом сложные времена переживают крупнейшие КС, активы которых составляют порядка 50% от общего объема активов системы.

Для стабилизации этого рынка, считают эксперты, в первую очередь необходимо принять закон о фонде гарантирования вкладов, законодательно закрепить механизм рефинансирования кредитных союзов, запретить создание так называемых всеукраинских КС, а также ужесточить финансовые нормативы, утвердить новые, более жесткие требования к их руководителям и др.