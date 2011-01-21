В Киеве на почте нашли посылки с частями взрывных устройств

В Киеве на одном из пунктов пересылки почты выявлено несколько посылок, в которых находились составные части минных подрывателей военного образца времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

По данным милиции, поступило анонимное сообщение о том, что в почтовой корреспонденции на одном из столичных пунктов пересылки почты может находиться взрывчатка, поступило по спецлинии “102” вчера, 20 января, в 17.30.

Для проверки этой информации немедленно выехали следственно-оперативные и взрыво-технические группы. Во время обследования корреспонденции на одном из пунктов пересылки почты правоохранителями выявлено несколько посылок, в которых находились составные части минных подрывателей военного образца времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время эти устройства направлены для проведения экспертизы. Милиция устанавливает круг лиц, причастных к этому происшествию. Продолжается проверка.