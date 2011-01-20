Китай хочет расширить работу Института Конфуция в Украине

Посол Китайской Народной Республики в Украине ЧЖАН Сиюнь хочет расширить работу Института Конфуция, чтобы украинцы, интересующиеся китайским языком, литературой, культурой, смогли изучать их в рамках этого института. Об этом посол рассказал в эксклюзивном интервью COMMENTS.UA.

По его словам дипломата, Китай и Украина плодотворно работают в области образования. В июне 2002 года был подписан договор о сотрудничестве между китайским и украинским министерствами образования, которым предусматривается обмен студентами, бакалаврами, предоставление определенного объема взаимной квоты по правительственной линии.

«25 студентов ежегодно проходят обучение в Украине и Китае, им предоставляется правительственная стипендия. По неправительственной линии в украинских вузах занимаются 8,5 тыс. китайских студентов, в наших вузах — 1,5 тыс. украинских», - рассказал ЧЖАН Сиюнь.

Он также отметил, что между Украиной и Китаем существует взаимное признание диплома и школьного аттестата. «Человек с дипломом украинского вуза сможет продолжить учебу в Китае на том основании, что часть учебного процесса он уже прошел в Украине. А специалист с дипломом украинского вуза может найти работу в Китае. И наоборот, юношу, окончившего вуз в Китае, признают молодым специалистом в Украине. Наконец, если он в одной из этих двух стран стал аспирантом или получил степень доктора, то это признают и во второй стране», - отметил посол.