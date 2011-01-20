Кабмин разрешил ОАО "Лукойл" деятельность на шельфе Черного моря

Кабинет министров Украины дал согласие на заключение договора о совместной деятельности между государственным акционерным обществом “Черноморнефтегаз” и ОАО “Лукойл” по разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

Соответствующее распоряжение №2361 от 20 декабря 2010 года размещено на сайте правительства.

В документе отмечается, что решение принято по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности.

Распоряжением предусматривается, что объектом совместной деятельности является разработка Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений. Доля ГАО “Черноморнефтегаз” в совместной деятельности должна составлять не менее 50%, вкладом “Черноморнефтегаза” является геолого-экономическая оценка запасов нефти, природного газа и сопутствующих компонентов указанных месторождений. Вкладом ОАО “Лукойл” являются финансовые ресурсы, технологии и оборудование, необходимые для соблюдения параметров, предусмотренных проектами по разведке и добыче нефти и природного газа на указанных месторождениях.

Подготовленный к подписанию договор о совместной деятельности, говорится в распоряжении, должен быть подан на согласование Кабинета министров Украины.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

ОАО «ЛУКОЙЛ» - российская нефтяная компания. Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.