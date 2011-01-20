Милиционер выстрелил в пах подозреваемому с топором

В Кировограде во время задержания подозреваемого в ограблении милиционер вынужден был применить табельное оружие, выстрелив нападавшему в пах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МВД в Кировоградской области.

Несколько дней назад в милицию обратился местный житель с сообщением об ограблении двумя неизвестными. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители, находясь в форменной одежде, посетили квартиру одного из подозреваемых. При попытке конвоировать одного из мужчин, его товарищ выхватил топор и, угрожая милиционерам расправой, разбил двери.

Нападавший не реагировал на требования правоохранителей остановиться и положить топор, а также на предупреждение о возможном применении оружия и специальных средств. Поэтому, сообщают правоохранители, один из оперуполномоченных был вынужден применить специальное устройство под стрельбу резиновыми пулями, попав мужчине в пах.

Задержанный немедленно был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.