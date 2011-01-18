СБУ выложила в открытый доступ данные о советских военнопленных

Служба безопасности Украины выложила в открытый доступ сведения о местах захоронений в Германии десятков тысяч советских солдат.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, в информационно-справочном зале УСБУ в Херсонской области представлена обновленная база данных открытого электронного архива рассекреченных документов СБУ.

В частности, в рамках многолетнего сотрудничества немецкое объединение «Саксонские мемориалы» передало СБУ базы данных «Захоронения советских граждан в Саксонии» и «Советские военнопленные». Общественная организация «Саксонские мемориалы» много лет проводит роботу по установлению судеб людей, которые принимали участие во Второй мировой войне как со стороны Германии, так и СССР.

На основании архивных материалов активисты объединения разработали базу данных, которая даст возможность установить судьбу многих украинцев, в том числе тех, кого до сих пор считали пропавшими без вести.

Также в базе данных есть сведения о советских военнопленных, которые содержались и похоронены в немецком лагере «Цайтхайн».