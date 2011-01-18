Начальник райотдела МЧС устроил ДТП, в котором сам и погиб

В Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погиб начальник Жмеринского райотдела Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Филинович.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

ДТП произошло 17 января на автотрассе М-21 Житомир – Могилев-Подольский. Водитель автомобиля «БМВ-730», И.Филинович, двигаясь в направлении Винницы, не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем «ЗАЗ-ДЭУ».

Вследствие ДТП 39-летний И.Филинович погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля ЗАЗ (27-летний житель Винницы) получил телесные повреждения и госпитализирован в Жмеринскую центральную районную больницу.

По факту автопроисшествия проводится расследование.