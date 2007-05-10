Магера настаивает, что озвучивал для СМИ свою личную позицию

Член Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА просит СМИ корректнее и точнее освещать деятельность ЦИК и его членов.

С такой просьбой А.МАГЕРА обратился к средствам массовой информации в связи с распространением рядом СМИ и интернет-изданий о его интервью газете “Сегодня”.

“Выражая заранее благодарность за внимание к моей скромной персоне, хочу отметить несколько моментов. Во-первых, интервью газете "Сегодня" на протяжении последних 6 месяцев мной не предоставлялись. Во-вторых, в средствах массовой информации мной, как членом ЦИК, не высказывалась, не высказывается и не может быть высказана официальная позиция государственного органа – Центральной избирательной комиссии. Таким правом, согласно закону, по статусу наделен только председатель Центризбиркома”, - отмечает А.МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, газета “Сегодня” 8 мая обнародовала интервью А.МАГЕРЫ, в котором якобы он заявил, что ЦИК считает оптимальным проведение досрочных парламентских выборов 1 или 8 июля.

«Для нас оптимальная дата выборов – 1 или 8 июля. Не позже. В этом случае все политические парламентские партии вновь получат право подать кандидатуры членов окружкомов. Многие люди будут в отпуске, и ЦИК просто не сможет найти людей для работы на избирательных участках», - приводила слова А.МАГЕРЫ газета “Сегодня”.

Кроме того, издание приводило его мнение о возможном увольнении членов ЦИК в случае их болезни. «Если, например, 10 мая запустится маховик досрочных выборов, то ни парламент, ни Президент не потерпят того, что член ЦИК не будет ходить на работу. Реакция, думаю, будет моментальной – «больного» тут же уволят и на его место назначат нового человека», - цитировала газета слова А.МАГЕРЫ.