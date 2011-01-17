Германия призывает страны ЕС снизить задолженность

Глава МИД ФРГ Вестервелле призвал страны ЕС принять дополнительные меры для снижения задолженности, сообщает Deutsche Welle. По мнению министра, для обеспечения стабильности необходимо повышать конкурентоспособность.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) обратился к странам Европейского Союза с призывом закрепить в конституциях механизмы, призванные ограничить рост государственной задолженности. "Сбалансированные бюджеты должны стать само собой разумеющимся явлением на всем пространстве ЕС", - заявил министр в воскресенье, 16 января, газете "Tagesspiegel am Sonntag". Все государства Евросоюза должны предпринять совместные усилия для консолидации бюджетов - если они не хотят, чтобы снова возникли трудности. Тот, кто хочет получить помощь, должен привести в порядок свои финансы, сказал министр.

Агентство dpa приводит слова Вестерверлле о том, что повышении конкурентоспособности является необходимым условием обеспечения стабильности. "Каждая страна ЕС должна предпринимать усилия для того, чтобы ее экономика была эффективной и способствовала укреплению евро", - считает глава МИД ФРГ. По его мнению, Европейскому Союзу следует усилить координацию экономической политики. При этом особое внимание нужно уделять таким сферам, как образование, исследовательские работы, и модернизация инфраструктуры.