В Донецкой области начинается "Год Прокофьева"

"Год Прокофьева" стартует сегодня в Донецкой области в рамках празднования 120-летия со дня рождения выдающегося композитора - уроженца края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Донецкого областного совета.

"Старт "Году Прокофьева" на Донетчине будет дан 17 января в областной филармонии, где будет презентован культурно-информационный проект "Донетчина - родина Сергея Прокофьева" и показан концерт, программа которого состоит из произведений великого земляка", - говорится в сообщении.

В рамках "Года" пройдут концерты, спектакли, научные конференции. Лучшие музыканты Украины познакомят жителей области с музыкой композитора. Торжественные мероприятия пройдут и на родине Прокофьева в селе Красное Красноармейского района Донецкой области, где выдающийся композитор, пианист и дирижер родился 23 апреля 1891 года.

Произведения Прокофьева входят в число самых исполняемых в мире. Его оперы, балеты и симфонические произведения есть в репертуарах ведущих театров и филармоний.