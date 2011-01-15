Возвращаясь домой, провалился под лед 51-летний житель Житомирщины

В Житомирской области в селе Таборище Радомышльского района, провалившись под лед на пруду, утонул 51-летний местный житель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

В сообщении отмечается, что мужчина вечером, возвращаясь домой, переходил реку, которая вытекала из пруда, по самодельному мостику.

“Как человек очутился на льду, не понятно: то ли он по неосторожности упал, или решил сократить дорогу”, - отметили спасатели.

На следующее утро жена подняла тревогу, поскольку муж не ночевал дома. Впоследствии односельчане сообщили, что видели на льду возле свежей полыньи его шапку.

Их попытка самостоятельно отыскать и поднять тело не удалась. Его подняли водолазы.

В 2011 году это первый в Житомирской области случай гибели человека, провалившегося под лед. Прошлой зимой на льду в регионе погибло 6 человек. В декабре прошлого года утонули 10-летний ребенок и 25-летний мужчина, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС.