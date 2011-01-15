Из-за отсутствия финансирования Украина может сорвать участие в международном проекте «Циклон-4».

Такое мнение высказал председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Мы заслушали председателя Национального космического агентства по поводу того финансирования, которое предусмотрено. Больше всего нас обеспокоило то, что у нынешнего правительства АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА нет понимания, что такое космическая отрасль», - сказал А.ГРИЦЕНКО. При этом он объяснил, что "при грамотном подходе каждая копейка, инвестированная в космическую отрасль, дает 7-10 копеек прибыли. И это новые технологии, технологические рабочие места, наращивание экспортного потенциала".

«В мире не так много космических государств, и Украина – одна из них», - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что мы имеем положительный опыт участия в международных проектах. Например, таких, как Sea Launch.

По его словам, вторым масштабным космическим проектом является «Циклон-4», в котором Украина сотрудничает с Бразилией.

«Украина активно участвует в строительстве космодрома для совместного использования. Уже создано совместное предприятие, наши люди уже работают, в джунглях выделили место, где уже строится космодром. Но правительство до сих пор не выделило средства для того, чтобы Украина сделала взнос в уставный фонд этого предприятия», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что в таких обстоятельствах ставится под угрозу участие Украины в этом мощном инфраструктурном проекте.